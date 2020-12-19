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Крымские "власти" назвали мнимой поддержку Турции суверенитета Украины

Севастополь, Суббота 19 декабря 2020 13:03
Крымские "власти" назвали мнимой поддержку Турции суверенитета Украины
Фото: крымский флаг (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Крыму заявили, что якобы заигрывание Украины с Турцией относительно крымского вопроса обернется плачевно. Турция якобы считает Крым своим.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает "РИА Новости".

По его словам, в геополитических проектах Турции "нет места для сильной и независимой Украины".

"Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачено, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал он.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров. Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым.

Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращения контроля над полуостровом.

Как писало РБК-Украина, Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.

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