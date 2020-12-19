Кримська "влада" назвала уявною підтримку Туреччини суверенітету України

Фото: кримський прапор (РБК-Україна)

У Криму заявили, що нібито загравання України з Туреччиною щодо кримського питання обернеться плачевно. Туреччина нібито вважає Крим своїм.

Про це заявив керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, передає "РИА Новости".

За його словами, в геополітичних проектах Туреччини "немає місця для сильної і незалежної України".

"Уявна підтримка Туреччини обернеться для України плачено, так як їм потрібна безвольна країна для реалізації своїх геополітичних інтересів, ніяк не пов'язаних з українськими", - сказав він.

Нагадаємо, у 2014 році Росія окупувала Кримський півострів. Туреччина не визнає анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України, включаючи Крим.

Крім того, турецька сторона виявила бажання допомогти кримським татарам і висловила підтримку створеному київською владою міжнародному майданчику "Кримська платформа", націленому на повернення контролю над півостровом.

Як повідомляло РБК-Україна, Кулеба назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.