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Крымские татары в ВР не будут создавать отдельную группу, - Джемилев

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 02:41
Крымские татары в ВР не будут создавать отдельную группу, - Джемилев Фото: Мустафа Джемилев (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Крымские татары в Верховной раде не будут создавать отдельную политическую силу или группу. Об этом сообщил лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.

Об этом пишут Крым.Реалии.

По словам Джемилева, вопрос выхода его или других депутатов-крымских татар из своих фракций для объединения в отдельную парламентскую группу сейчас не рассматривается. Хотя, такой вариант обсуждался в порядке предложения на встрече с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в прошлом году.

"Это в порядке обсуждения было: а не лучше ли было б, если все крымские татары, которые в разных фракциях – "Голос", "Европейская солидарность", может, еще кто присоединится, – создали б отдельную парламентскую группу, которая бы называлась "Крым" или "Деоккупация Крыма". Тогда бы, дескать, вопросы, связанные с Крымом, быстрее проходили в Верховной Раде", – сказал Джемилев.

Напомним, российские оккупанты запретили Джемилеву въезд в Крым до 2034 года. При этом, сам лидер крымских татар даже не знал о таком решении.

Ранее сообщалось, что оккупанты завершили расследование "уголовного дела" против Джемилева.

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