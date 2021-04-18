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Кримські татари у ВР не будуть створювати окрему групу, - Джемілєв

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 02:41
Кримські татари у ВР не будуть створювати окрему групу, - Джемілєв Фото: Мустафа Джемілєв (Віталій Носач, РбК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Кримські татари у Верховній раді не будуть створювати окрему політичну силу або групу. Про це повідомив лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Про це пишуть Крим.Реалії.

За словами Джемілєва, питання виходу його або інших депутатів-кримських татар із своїх фракцій для об'єднання в окрему парламентську групу зараз не розглядається. Хоча, такий варіант обговорювався в порядку пропозиції на зустрічі з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком в минулому році.

"Це в порядку обговорення було: а чи не краще було б, якщо б всі кримські татари, які в різних фракціях – "Голос", "Європейська солідарність", може, ще хтось приєднається, – створили б окрему парламентську групу, яка б називалася "Крим" або "Деоккупация Криму". Тоді б, мовляв, питання, пов'язані з Кримом, швидше проходили у Верховній Раді", – сказав Джемілєв.

Нагадаємо, російські окупанти заборонили Джемілєву в'їзд в Крим до 2034 року. При цьому, сам лідер кримських татар навіть не знав про таке рішення.

Раніше повідомлялося, що окупанти завершили розслідування кримінальної справи" проти Джемілєва.

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