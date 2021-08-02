Крымская платформа: присоединятся 30 стран, декларация на финальной стадии

По ее словам, недавно президент Словении подтвердил, что приедет на саммит.

"На сегодня уже 30 стран сообщили, что присоединятся к саммиту. Декларация крымского саммита на финальной стадии. Документ зафиксирует формат Крымской платформы как диалоговую площадку, осудит преступления РФ", - сообщила она.

Джапарова отметила, что совместная декларация, это такая площадка, где страны консолидируются с Украиной вокруг стратегического видения.

"Для нас конечная цель - деокупация и страны консолидируются вокруг того, как это должно происходить", - сообщила она.