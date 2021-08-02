Кримська платформа: приєднаються 30 країн, декларація на фінальній стадії

За її словами, нещодавно президент Словенії підтвердив, що приїде на саміт.

"На сьогодні вже 30 країн повідомили, що приєднаються до саміту. Декларація кримського саміту на фінальній стадії. документ зафіксує формат кримської платформи як діалоговий майданчик, засудить злочини РФ", - повідомила вона.

Джапарова зазначила, що спільна декларація, це такий майданчик, де країни консолідуються з Україною навколо стратегічного бачення.

"Для нас кінцева мета - деокупація і країни консолідуються навколо того, як це має відбуватися", - повідомила вона.