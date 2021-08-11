UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крымская платформа: количество участников саммита выросло до 38

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня еще одна страна подтвердила свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Таким образом количество стран-участниц увеличилось до 38.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Количество участников учредительного саммита Крымской платформы только что выросло до 38. Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее учредителей", - написал он.

Напомним, недавно глава МИД объяснил формат Крымской платформы.

Добавим, что министр назвал четыре тематические панели Крымской платформы и анонсировал отдельное заседание с участием глав делегаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаКрымская платформа