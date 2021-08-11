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Кримська платформа: кількість учасників саміту зросла до 38

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Україна, Середа 11 серпня 2021 14:12
Кримська платформа: кількість учасників саміту зросла до 38 Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні ще одна країна підтвердила свою участь в установчому саміті Кримської платформи. Таким чином кількість країн-учасниць збільшилася до 38.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Кількість учасників установчого саміту Кримської платформи щойно зросла до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки Кримської платформи та кількості її засновників", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС пояснив формат Кримської платформи.

Додамо, що міністр назвав чотири тематичні панелі Кримської платформи, та анонсував окреме засідання за участі глав делегацій.

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МЗС Дмитро Кулеба Кримська платформа
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