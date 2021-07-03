UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, - Кулеба

Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой. А также позволить им пользоваться международными банковскими системами, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовыми поездками, выбирать свой телеканал или свое правительство", - написал Кулеба.

Напомним, на саммите Крымской платформы планируется подписание документа по деоккупации Крыма.

Как заявляли в МИД Украины, проведению саммита Крымской платформы активно противодействует Москва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым