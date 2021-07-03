Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможностях, которые открывает Крымская платформа. Жители Крыма смогут вернуть свои права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"Крымская платформа - это способ вернуть людям в Крыму их права, начиная от доступа к образованию и заканчивая религиозной свободой. А также позволить им пользоваться международными банковскими системами, защищать собственность в судах, пользоваться безвизовыми поездками, выбирать свой телеканал или свое правительство", - написал Кулеба.
Напомним, на саммите Крымской платформы планируется подписание документа по деоккупации Крыма.
Как заявляли в МИД Украины, проведению саммита Крымской платформы активно противодействует Москва.