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Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, - Кулеба

Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про можливості, які відкриває Кримська платформа. Жителі Криму зможуть повернути свої права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, починаючи від доступу до освіти і закінчуючи релігійною свободою. А також дозволити їм користуватися міжнародними банківськими системами, захищати власність в судах, користуватися безвізовими поїздками, вибирати свій телеканал або свій уряд", - написав Кулеба.

Нагадаємо, на саміті Кримської платформи планується підписання документа щодо деокупації Криму.

Як заявляли в МЗС України, проведенню саміту Кримської платформи активно протидіє Москва.

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Крим