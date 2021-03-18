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Крымская платформа должна объединить демократические страны мира, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира. По его словам, нужно объединяться для защиты прав граждан.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский также поблагодарил Литву за поддержку санкционной политики против России.

"Также я подробно рассказал о международной площадке под названием Крымская платформа. Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединяться для защиты прав наших граждан, для защиты прав крымчан и деоккупации всего полуострова", - заявил он.

Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы. Он запланирован на август. Как заявили в Министерстве иностранных дел, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, данный документ будет открытым для общественности.

Ранее Зеленский посоветовал забыть, что Украина забудет об оккупированном Россией Крыме.

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