Крымская платформа будет неэффективной без признания ФСБ и ГРУ террористами, - нардеп Дунда

"Без этого (признания ФСБ и ГРУ террористическими организациями, - ред.), к сожалению, Крымская платформа ничего не сделает. У нее не будет фундамента на чем работать", - сказал он.

По его словам, со стороны парламента это будет политическим шагом, который даст возможность использовать правильную терминологию и украинской стороне, и нашим международным партнерам.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы сможем это обсуждать с нашими партнерами и доносить реальную сущность, тех организаций, которые так себя ведут с крымскими татарами и другими заложниками", - добавил нардеп.

Он привел в пример Иран, который международное сообщество признает государством, поддерживающим терроризм и, соответственно, выстраивает под этот факт свою санкционную политику, вынуждая это государство менять свои решения.

По его словам, на согласительном совете в парламенте принято решение о внесении постановления о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями в повестку дня для голосования, как только его одобрит Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Я обращаюсь к комитету не затягивать этот вопрос, провести через комитет и вынести на рассмотрение Верховной рады", - сказал он.

Нардеп также призвал коллег из других фракций поддержать это постановление.

"Над этим должны работать не только "Слуга народа" и "За майбутнє", которые зарегистрировали постановление, но и ЕС, и "Голос", и остальные. Если они действительно проукраинские партии и фракции, которые отстаивают интересы украинского государства", - резюмировал он.

Дунда добавил, что рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров Украины, но она должна самостоятельно сделать первый шаг в признании действий ФСБ и ГРУ террористическими.