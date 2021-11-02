Кримська платформа буде неефективною без визнання ФСБ та ГРУ терористами, - нардеп Дунда

"Без цього (визнання ФСБ та ГРУ терористичними організаціями, - ред.), на жаль, Кримська платформа нічого не зробить. Вона не матиме фундаменту на чому працювати", - сказав він.

За його словами, з боку парламенту це буде політичним кроком, який дасть змогу використати правильну термінологію і українській стороні, і нашим міжнародним партнерам.

"Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми зможемо це обговорювати з нашими партнерами і доносити реальну сутність тих організацій, які так поводяться з кримськими татарами та іншими заручниками", - додав нардеп.

Він навів приклад Ірану, який міжнародне співтовариство визнає державою, яка підтримує тероризм і, відповідно, вибудовує під цей факт свою санкційну політику, змушуючи цю державу змінювати свої рішення.

За його словами, на погоджувальній раді в парламенті прийнято рішення про внесення ухвали про визнання ФСБ та ГРУ терористичними організаціями до порядку денного для голосування, як тільки його схвалить Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Я звертаюся до комітету не затягувати це питання, провести через комітет та винести на розгляд Верховної ради", - сказав він.

Нардеп також закликав колег із інших фракцій підтримати цю постанову.

"Над цим мають працювати не лише "Слуга народу" і "За майбутнє", які зареєстрували постанову, а й ЄС, і "Голос", та інші. Якщо вони справді проукраїнські партії та фракції, які відстоюють інтереси української держави", - резюмував він.

Дунда додав, що розраховує на підтримку закордонних партнерів України, але вона має самостійно зробити перший крок у визнанні дій ФСБ та ГРУ терористичними.