Арестованный за шпионаж крымчанин просит Зеленского внести его в список на обмен

Житель аннексированного Россией Крыма Иван Яцкин, арестованный по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый "список обмена" с Россией. Об этом написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По словам Полозова, он специально прилетел в Киев и подал в Офис президента Украины заявление украинского политзаключенного.

Также аналогичное заявление будет передано Уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Фото: письмо Яцкива (facebook/nikolay.polozov)

"Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, вернуться к своим родным и близким как можно скорее, может являться только освобождение в рамках политических договорённостей. Иными словами, необходимо попасть в тот самый "список на обмен" о котором неоднократно говорил Владимир Зеленский", - написа Полозов.

В связи с этим, по словам адвоката, Иван Яцкин написал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в этот самый "обменный список".

В настоящее время Яцкин содержится в СИЗО "Лефортово". Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными и в ближайшее время будут известны даты их проведения.