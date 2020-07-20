РФ постоянно демонстрирует готовность применить силу в морях, - командующий ВМС Украины

Фото: Алексей Неижпапа (navy.mil.gov.ua)

По его словам, санкции не дают ожидаемого результата

Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил в акваториях Черного и Азовского морей. Санкции не дают ожидаемого результата.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, передает "Крым.Реалии".

На вопрос, насколько реальна атака России из оккупированного Крыма на материковую Украину, он ответил:

"Корабли Черноморского флота постоянно находятся в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе. Это показывает то, что Черное и Азовское моря - это их зона влияния. И (РФ, - ред.) постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил".

Командующий ВМС Украины также заявил, что "санкции, применяемые странами Евросоюза и США, не имеют того (ожидаемого - ред.) успеха, и РФ не отказалась от своих намерений".

Напомним, по словам командующего ВМС, угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации остается актуальной с 2014 года.

Также РБК-Украина писало, что украинская армия усилила боевую возможность на крымском направлении.

Отметим, ранее экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выразил обеспокоенность из-за возможной атаки РФ на Херсонскую область, чтобы захватить дамбу, которая не пропускает воду в аннексированный Крым.