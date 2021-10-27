У Крыма украинские военные тренировались уничтожать вражеский морской десант

По информации ведомства, учения проходили на одном из общевойсковых полигонов Херсонскої області.

"Главным условием для успешного выполнения боевой задачи была быстрая смена позиций. Это было обусловлено тем, что по имеющейся информации условный противник имеет на вооружении современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение", - говорится в сообщении.

Указано, что батарея самоходных артиллерийских установок осуществляла стрельбы по координатам, которые предоставлялись с беспилотных летательных аппаратов.

Так, расчеты беспилотной авиации провели разведку и выявили наиболее важные цели, а благодаря устанавливаемым координатам, которые передавались в режиме реального времени, военные учились проводить как одиночное огневое поражение целей, так и стрельбу залпами для поражения больших территорий.