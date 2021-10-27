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Біля Криму українські військові тренувалися знищувати ворожий морський десант

Автор: Марія Кучерявець

Поблизу адмінкордону з окупованим Кримом українські морпіхи провели навчання із залученням самохідних артилерійських установок "Гвоздика". Військові тренувалися відбивати наступ морського десанту умовного противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За інформацією відомства, навчання відбувалися на одному з загальновійськових полігонів Херсонської області.

"Головною умовою задля успішного виконання бойового завдання була швидка зміна позицій. Це було обумовлено тим, що за наявною інформацією умовний противник має на озброєнні сучасні засоби розвідки та високоточне артилерійське озброєння", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що батарея самохідних артилерійських установок здійснювала стрільби за координатами, що надавалися з безпілотних літальних апаратів.

Так, розрахунки безпілотної авіації провели розвідку та виявили найбільш важливі цілі, а завдяки встановлюваним координатам, що передавалися в режимі реального часу, військові навчалися проводити як поодиноке вогневе ураження цілей, так і стрільбу залпами задля ураження великих територій.

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