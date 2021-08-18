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Из Крыма в Россию незаконно переместили почти 300 заключенных: Украина пожаловалась в Гаагу

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Россия, Среда 18 августа 2021 16:31
Из Крыма в Россию незаконно переместили почти 300 заключенных: Украина пожаловалась в Гаагу Фото: из Крыма в Россию незаконно переместили почти 300 заключенных (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

275 заключенных украинцев были незаконно перемещены в Российскую Федерацию из Крыма. Украина, со своей стороны, пожаловалась на это в Международный суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

По словам прокурора АРК и Севастополя Игоря Поночовного, информация о незаконном перемещении была получена во время досудебного расследования по факту нарушения ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Это граждане Украины, которые были осуждены на оккупированной территории и перемещены на территорию РФ для отбывания наказания. А также граждане Украины, которые были задержаны, находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова, но в дальнейшем незаконно перемещаются на территорию РФ с целью дальнейшего уголовного преследования", - отметил Поночовний.

По словам эксперта общественной организации "Региональный центр прав человека" Романа Мартыненко, за все время оккупации Крыма, на территории полуострова незаконно осуждено около 12,5 тысяч украинцев, среди которых 9,5 тысяч были перемещены в Россию.

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