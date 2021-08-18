ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З Криму до Росії незаконно перемістили майже 300 ув'язнених: Україна поскаржилася в Гаагу

Новость на русском →
Росія, Середа 18 серпня 2021 16:31
З Криму до Росії незаконно перемістили майже 300 ув'язнених: Україна поскаржилася в Гаагу Фото: З Криму до Росії незаконно перемістили майже 300 ув'язнених (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

275 ув’язнених українців були незаконно переміщені до Російської Федерації з Криму. Україна, зі свого боку, поскаржилась на це до Міжнародного суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Криму.

За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, інформація стосовно незаконного переміщення була отримана під час досудового розслідування за фактом порушення ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Це громадяни України, які були засуджені на окупованій території й переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані й перебувають в місцях несвободи на території окупованого півострова, але надалі незаконно переміщаються на територію РФ з метою подальшого кримінального переслідування", - відзначив Поночовний.

За словами експерта громадської організації "Регіональний центр прав людини" Романа Мартиненка, за увесь час окупації Криму, на території півострова незаконно засуджено близько 12,5 тисяч українців, серед яких 9,5 тисячі були переміщені до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта
Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні