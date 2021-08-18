З Криму до Росії незаконно перемістили майже 300 ув'язнених: Україна поскаржилася в Гаагу

275 ув’язнених українців були незаконно переміщені до Російської Федерації з Криму. Україна, зі свого боку, поскаржилась на це до Міжнародного суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Криму .

За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, інформація стосовно незаконного переміщення була отримана під час досудового розслідування за фактом порушення ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Це громадяни України, які були засуджені на окупованій території й переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані й перебувають в місцях несвободи на території окупованого півострова, але надалі незаконно переміщаються на територію РФ з метою подальшого кримінального переслідування", - відзначив Поночовний.

За словами експерта громадської організації "Регіональний центр прав людини" Романа Мартиненка, за увесь час окупації Криму, на території півострова незаконно засуджено близько 12,5 тисяч українців, серед яких 9,5 тисячі були переміщені до Росії.