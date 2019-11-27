Из Крыма этапировали еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Симферопольского СИЗО №1 в оккупированном Крыму в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Отмечается, что этапирование нарушает международное гуманитарное право. В Россию были перемещены Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Аким Бекиров, Иззет Абдуллаев, Асан Янников. Они сейчас находятся на пересылке в СИЗО №1 Краснодара, откуда они будут доставлены в Ростов-на-Дону.

"Этапирование фигурантов "дела крымских мусульман" в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта", - отмечают правозащитники.

Ранее так называемый "суд Симферополя" продлил арест семерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Следовательно, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Сервет Газиев, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться по стражей до 15 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Румынии и Армении содействовать защите прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".