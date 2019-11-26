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Омбудсмен призвала иностранных дипломатов защитить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Политика     26.11.2019 - 16:55
Омбудсмен призвала иностранных дипломатов защитить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова призвала дипломатов присутствовать на судебных заседаниях по делу "Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Румынии и Армении содействовать защите прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.

По словам Денисовой, к ней поступает информация о систематических нарушениях прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", которых незаконно удерживают в России и на территории оккупированного Крыма. Поэтому она призвала иностранных дипломатов содействовать защите прав украинских политзаключенных.

"Из-за этого обращаюсь к дипломатическим представителям с просьбой принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод граждан Украины. В частности, присутствовать во время судебных заседаний по делу в отношении заключенных граждан Украины, которых обвиняют в участии в якобы незаконной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", - написала омбудсмен.

Так, Денисова обратилась к послу Беларуси в РФ Владимиру Неронскому, генконсулу Армении в Ростове-на-Дону Вардану Асояну и генконсула Румынии Даниэлю Михай с просьбой применить дипломатические рычаги для побуждения России придерживаться принципов гуманизма и уважать права человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму подконтрольный России "суд" оставил под стражей четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Оккупационные власти продлили арест Сервета Газиева, Асана Яникова, Шабана Умерова и Иззета Абдуллаева до 15 февраля 2020 года.

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