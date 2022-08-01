UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.


По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее у Зеленского заявляли, что приоритетным инструментом в освобождении Крыма будет дипломатия, но не исключается использование военных элементов.

А в Министерстве обороны сделали громкое заявление о том, что Украина уничтожит флот России и отвоюет Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКрым