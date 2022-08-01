Крым стал плацдармом для ударов по свободной Украине, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.



По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек.

"Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в следующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и по нашему Крыму", - отметил Зеленский.