Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні, - Зеленський

Окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, за роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір, і його жертвами стали десятки тисяч людей.
"Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка і недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше у Зеленського заявляли, що пріоритетним інструментом у звільненні Криму буде дипломатія, але не виключається використання військових елементів.
А в Міністерстві оборони зробили гучну заяву про те, що Україна знищить флот Росії і відвоює Крим.
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