В Крым переселили 140 тыс. россиян за время аннексии, - постпред президента в АРК

Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Таким образом, Россия хочет увеличить на полуострове количество сторонников аннексии

Россия за время аннексии Крыма переселила туда более 140 тыс. российских граждан. Об этом сообщил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает телеканал UATV.

По его словам, таким образом, Россия хочет увеличить на полуострове количество сторонников аннексии.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда она замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности", - сказал Кориневич.

От также отметил, что переселяя своих граждан на полуостров, Россия нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

"Но это, по сути, еще и военное преступление - по содержанию восьмой статьи Римского статута Международного уголовного суда. Безусловно, такое замещение имеет одну цель - изменить состав населения для того, чтобы там было больше людей, которые являются сторонниками действий оккупационных властей", - добавил представитель президента Украины в АР Крым.

Напомним, ООН признала нарушения РФ Женевских конвенций из-за переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию полуострова.

Также РБК-Украина сообщало, что учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) еще на год продлило мониторинг ситуации в оккупированном Крыму.