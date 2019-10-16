До Криму було переселено 140 тис. росіян за час анексії, - постпред президента в АРК

Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Таким чином, Росія хоче збільшити на півострові кількість прихильників анексії

Росія за час анексії Криму переселила туди понад 140 тис. російських громадян. Про це повідомив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає телеканал UATV.

За його словами, таким чином, Росія хоче збільшити на півострові кількість прихильників анексії.

"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщує населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості", - сказав Кориневич.

Від також зазначив, що переселяючи своїх громадян на півострів, Росія порушує четверту Женевську конвенцію.

"Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну мету - змінити склад населення для того, щоб там було більше людей, які є прихильниками дій окупаційної влади", - додав представник президента України в АР Крим.

Нагадаємо, ООН визнала порушення РФ Женевських конвенцій через переселення людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію півострова.

Також РБК-Україна повідомляло, що установа Організації об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ще на рік продовжила моніторинг ситуації в окупованому Крыму.