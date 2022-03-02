Крым, "ЛДНР" и демилитаризация: Лавров назвал требования на переговорах с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования российской стороны на переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Позиция России на переговорах с Украиной: Крым - это часть РФ, признание "ДНР" и "ЛНР" в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры", - отметил он.

Он также уточнил, что Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности. А также предлагает договоренность, которая" будет обеспечивать законные права всех народов этой страны".

Кроме того, по мнению Лаврова, Украина должна пройти "процедуру денацификации".