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Крым, "ЛДНР" и демилитаризация: Лавров назвал требования на переговорах с Украиной

Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования российской стороны на переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Позиция России на переговорах с Украиной: Крым - это часть РФ, признание "ДНР" и "ЛНР" в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры", - отметил он.

Он также уточнил, что Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности. А также предлагает договоренность, которая" будет обеспечивать законные права всех народов этой страны".

Кроме того, по мнению Лаврова, Украина должна пройти "процедуру денацификации".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.

Очередной раунд должен пройти в ближайшие дни.

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ЛавровВойна России против Украины