Крим, "ЛДНР" та демілітаризація: Лавров назвав вимоги на переговорах з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав вимоги російської сторони на переговорах із Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
"Позиція Росії на переговорах з Україною: Крим - це частина РФ, визнання "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних кордонах, демілітаризація, яка повинна мати певні параметри", - наголосив він.
Він також уточнив, що Росія під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати питання гарантій безпеки. А також пропонує домовленість, яка "забезпечуватиме законні права всіх народів цієї країни".
Крім того, на думку Лаврова, Україна має пройти "процедуру денацифікації".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна згодна на подальші переговори з Росією щодо припинення війни за умови, що російські війська припинять бомбардувати українців.
Черговий раунд має пройти найближчими днями.