Крим, "ЛДНР" та демілітаризація: Лавров назвав вимоги на переговорах з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

"Позиція Росії на переговорах з Україною: Крим - це частина РФ, визнання "ДНР" та "ЛНР" в адміністративних кордонах, демілітаризація, яка повинна мати певні параметри", - наголосив він.

Він також уточнив, що Росія під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати питання гарантій безпеки. А також пропонує домовленість, яка "забезпечуватиме законні права всіх народів цієї країни".

Крім того, на думку Лаврова, Україна має пройти "процедуру денацифікації".