Крым - это наша территория, мы не должны были его отдавать, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский заявил, что нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения вопроса деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна была позволить оккупантам отобрать Крым. При этом он выразил надежду, что "в один прекрасный день" виновные за это понесут ответственность.

Об этом Зеленский заявил в интервью Euronews.

"Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность.... Но Крым - наша территория. Мы вернем его обратно", - заявил президент.

По его словом, сейчас нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения вопроса деоккупации Крыма.

"Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что очень благодарен международным партнерам за введение и продление санкций против России за оккупацию Крыма.

"Мы их (санкции - ред.) обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? - Да, собираюсь", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в украинском правительстве заявили о намерении создать платформу для деоккупации Крыма при участии Соединенных Штатов и Британии.

Позже глава МИД Украины пригласил Польшу принять участие в платформе по деоккупации Крыма.