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Крим - це наша територія, ми не мали його віддавати, - Зеленський

Крим, Вівторок 25 серпня 2020 21:53
Крим - це наша територія, ми не мали його віддавати, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Володимир Зеленський заявив, що немає серйозної та ефективної майданчика для обговорення питання деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна була дозволити окупантам відібрати Крим. При цьому він висловив надію, що "в один прекрасний день" винні за це понесуть відповідальність.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Euronews.

"Ми не повинні дозволити їм відібрати Крим. Ось це велика проблема. Ми не повинні були цього дозволити. Але сьогодні ми не можемо картати себе за те, що так вийшло. Я впевнений, що в один прекрасний день всі будуть нести за це відповідальність.... Але Крим - наша територія. Ми повернемо його назад", - заявив президент.

За його словом, зараз немає серйозної та ефективного майданчика для обговорення питання деокупації Криму.

"Але немає серйозної та ефективного майданчика для обговорення цього питання, крім наших міжнародних переговорів і домовленостей з нашими зарубіжними партнерами, які призвели до санкцій і тиску на Росію за незаконну анексію Криму", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що дуже вдячний міжнародним партнерам за введення і продовження санкцій проти Росії за окупацію Криму.

"Ми їх (санкції - ред.) обговорювали, і наші партнери продовжують ці санкції. Це не тільки Європа, але і США та інші країни, які дуже допомагають. Чи я збираюся зробити що-небудь ще? - Так, збираюся", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в українському уряді заявили про намір створити платформу для деокупації Криму за участю Сполучених Штатів і Британії.

Пізніше глава МЗС України запросив Польщі взяти участь в платформі з деокупації Криму.

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