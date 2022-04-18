Крым в том числе. Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории, - ГУР

По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставки оружия из Германии.

"Нужны артиллерийские системы - в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование - зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории", - отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".