Крым в том числе. Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории, - ГУР

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории. В том числе и Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.
По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставки оружия из Германии.
"Нужны артиллерийские системы - в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование - зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории", - отметил Буданов.
На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".
Напомним, до этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос деоккупации Крыма должен решаться в дипломатическом формате.
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