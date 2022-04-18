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Крим в тому числі. Україні треба важке озброєння, щоб звільнити території, - ГУР

Фото: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україні треба важке озброєння, щоб звільнити окуповані території. У тому числі і Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Spiegel.

За його словами, українська влада офіційно сформулювала запит на постачання зброї з Німеччини.

"Потрібні артилерійські системи - в них німецька армія особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, тому що у нас були дуже великі втрати бронетехніки. Інше стандартне обладнання - зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка. Нам потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території", - зазначив Буданов.

На уточнююче запитання, чи потрібна ця зброя Україні, щоб повернути Крим, начальник української розвідки відповів: "Звичайно".

Нагадаємо, до цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що питання деокупації Криму має вирішуватися в дипломатичному форматі.

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КримКИрило БудановВійна Росії проти України