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Крым в том числе. Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории, - ГУР

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 12:33
Крым в том числе. Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории, - ГУР Фото: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории. В том числе и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.

По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставки оружия из Германии.

"Нужны артиллерийские системы - в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование - зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории", - отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".

Напомним, до этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос деоккупации Крыма должен решаться в дипломатическом формате.

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