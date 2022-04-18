ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Крим в тому числі. Україні треба важке озброєння, щоб звільнити території, - ГУР

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 квітня 2022 12:33
Крим в тому числі. Україні треба важке озброєння, щоб звільнити території, - ГУР Фото: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україні треба важке озброєння, щоб звільнити окуповані території. У тому числі і Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Spiegel.

За його словами, українська влада офіційно сформулювала запит на постачання зброї з Німеччини.

"Потрібні артилерійські системи - в них німецька армія особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, тому що у нас були дуже великі втрати бронетехніки. Інше стандартне обладнання - зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка. Нам потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території", - зазначив Буданов.

На уточнююче запитання, чи потрібна ця зброя Україні, щоб повернути Крим, начальник української розвідки відповів: "Звичайно".

Нагадаємо, до цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що питання деокупації Криму має вирішуватися в дипломатичному форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим КИрило Буданов Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"