UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крым, Черное море и угрозы войны в океане: как Путин изменил морскую доктрину РФ

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин утвердил Морскую доктрину РФ, подписав соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию их подписания, которая состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Какие угрозы зафиксированы в доктрине:

  • "глобальное влияние США" и "доминирование в Мировом океане", в том числе "стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям";
  • территориальные "претензии" к РФ ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий, в том числе расширение НАТО;

Также в доктрине названы важные зоны, влияющие на экономику России, национальную и стратегическую безопасность.

Как отмечается в ней, "к таким районам (зонам) относятся: акватории океанов и морей, прилегающие к побережью Российской Федерации, включая Азовское и Черное моря; восточная часть Средиземного моря; Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья".

В том числе отмечается, что "одним из приоритетов морской деятельности является обеспечение экологической безопасности морской среды, сохранение и восстановление морских экосистем", а "приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса Российской Федерации являются: обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота".

Также среди основных рисков называется введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил про поставки комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы "аналогов нет". Они начнутся в ближайшие месяцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин