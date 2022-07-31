Крым, Черное море и угрозы войны в океане: как Путин изменил морскую доктрину РФ

Какие угрозы зафиксированы в доктрине:

"глобальное влияние США" и "доминирование в Мировом океане", в том числе "стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям";

территориальные "претензии" к РФ ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий, в том числе расширение НАТО;

Также в доктрине названы важные зоны, влияющие на экономику России, национальную и стратегическую безопасность.

Как отмечается в ней, "к таким районам (зонам) относятся: акватории океанов и морей, прилегающие к побережью Российской Федерации, включая Азовское и Черное моря; восточная часть Средиземного моря; Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья".

В том числе отмечается, что "одним из приоритетов морской деятельности является обеспечение экологической безопасности морской среды, сохранение и восстановление морских экосистем", а "приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса Российской Федерации являются: обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота".

Также среди основных рисков называется введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых компаний.