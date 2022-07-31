Крим, Чорне море та загрози війни в океані: як Путін змінив морську доктрину РФ

Президент РФ Володимир Путін затвердив Морську доктрину РФ, підписавши відповідні укази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію їх підписання, що відбулася у будівлі Державного музею історії Санкт-Петербурга у Петропавлівській фортеці.
Які погрози зафіксовані у доктрині:
Також у доктрині названо важливі зони, що впливають на економіку Росії, національну та стратегічну безпеку.
Як зазначається в ній, "до таких районів (зон) відносяться: акваторії океанів і морів, прилеглі до узбережжя Російської Федерації, включаючи Азовське та Чорне моря; східна частина Середземного моря; Чорноморські, Балтійські та Курильські протоки; райони проходження світових морських транспортних комунікацій, у тому числі пролягають уздовж азіатського та африканського узбережжя".
У тому числі зазначається, що "одним із пріоритетів морської діяльності є забезпечення екологічної безпеки морського середовища, збереження та відновлення морських екосистем", а "пріоритетними напрямками розвитку суднобудівного комплексу Російської Федерації є: забезпечення можливостей суднобудівного комплексу Російської Федерації з будівництва великотоннажних суден, у тому числі сучасних авіанесущих кораблів для Військово-морського флоту".
Також серед основних ризиків називається запровадження рядом країн обмежень для російських суднобудівних підприємств оборонно-промислового комплексу та нафтогазових компаній.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає". Вони розпочнуться найближчими місяцями.
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