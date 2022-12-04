Круїзний лайнер натрапив на хвилю-вбивцю біля Аргентини: є загибла та постраждалі

Норвезька компанія з організації круїзів Viking повідомила, що круїзний лайнер біля узбережжя Аргентини натрапив на хвилю-вбивцю, внаслідок чого загинула туристка і є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомляє видання з посиланням на аргентинське інформагентство Telam, 62-річна американка загинула і чотири пасажири зазнали травм, коли хвиля-вбивця впала на круїзний лайнер Viking Polaris, який вийшов з південноаргентинського порту Ушуая в напрямку Антарктиди. Безпосередньою причиною смерті жінки стало поранення уламком скла.
За даними Національної океанічної служби США, хвилі-вбивці, або блукаючі хвилі - це надзвичайно високі масиви океанської води заввишки 20-30 метрів, що утворюються рідко і спонтанно. Така хвиля створює аномальний тиск на судно і може спричинити його руйнування.
"У даному випадку пошкоджене судно повернулося до Аргентини, де відразу почалося слідство з приводу події. Травми інших пасажирів не становлять загрози життю", - йдеться у повідомленні.
Viking Polaris, елітний круїзний лайнер, побудований у 2022 році, вміщує 378 пасажирів і 256 членів екіпажу.
На початку року РБК-Україна повідомляло, що на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді був зареєстрований температурний рекорд - 12,7 градусів тепла. Це на 1 градус вище за рекордний рівень 1985 року.
Нагадаємо, у грудні торік на станції "Академік Вернадський" було зафіксовано інший рекорд - вісота снігу досягла 3 м.
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