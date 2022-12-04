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Круизный лайнер наткнулся на волну-убийцу возле Аргентины: есть погибшая и пострадавшие

Фото: у побережья Аргентины круизный лайнер наткнулся на волну-убийцу (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Норвежская компания по организации круизов Viking сообщила, что круизный лайнер у побережья Аргентины наткнулся на волну-убийцу, в результате чего погибла туристка и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание со ссылкой на аргентинское информагентство Telam, 62-летняя американка погибла и четыре пассажира получили травмы, когда волна-убийца обрушилась на круизный лайнер Viking Polaris, вышедший из южноаргентинского порта Ушуая в направлении Антарктиды. Непосредственной причиной смерти женщины стало ранение обломком стекла.

По данным Национальной океанической службы США, волны-убийцы, или блуждающие волны - это чрезвычайно высокие массивы океанской воды высотой 20-30 метров, образующиеся редко и спонтанно. Такая волна создает аномальное давление на судно и может повлечь за собой его разрушение.

"В данном случае поврежденное судно вернулось в Аргентину, где сразу началось следствие по поводу происшествия. Травмы других пассажиров не представляют угрозы жизни", - говорится в сообщении.

Viking Polaris, элитный круизный лайнер, построенный в 2022 году, вмещает 378 пассажиров и 256 членов экипажа.

В начале года РБК-Украина сообщало, что на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде был зарегистрирован температурный рекорд - 12,7 градусов тепла. Это на 1 градус выше рекордного уровня 1985 года.

Напомним, в декабре прошлого года на станции "Академик Вернадский" был зафиксирован другой рекорд - высота снега достигла 3 м.

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АргентинаАнтарктида