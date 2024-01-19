Круїз-контроль у вашому авто: як користуватись і у чому небезпека

Одна з найбільш затребуваних електронних функцій сучасного авто – круїз-контроль. Система давно обкатана і виробниками, і користувачами, але має кілька нюансів, про які не всі з водіїв здогадуються.

Те, що у водійських колах називають круїз-контролем, з технічної точки зору є системою автоматичного підтримання заданої швидкості. Активний (він же адаптивний) круїз-контроль АСС може значно більше, і про його таланти ми теж поговоримо.

Як працює круїз-контроль

Звичайний (пасивний) круїз-контроль – система доволі проста, особливо на автомобілях післякарбюраторної епохи, коли двигуни мають електронне керування. Маючи у своїй пам’яті заданий водієм ліміт, електроніка порівнюю його з реальною швидкістю, спираючись на інформацію того чи іншого датчика швидкості. Якщо швидкість менша за потрібну, блок дає команду на збільшення обертів двигуна – аж доки заданий і реальний параметр не зрівняються. Якщо швидкість перевищена, оберти знижуються, або на трохи, або аж до холостих, дивлячись на скільки треба пригальмувати.

Як правило, використовувати для зниження швидкості гальма круїз-контроль не може, тому уповільнення зазвичай виходить неквапливим. Та й набір швидкості виконується плавно, і це, до речі, одна з причин, чому круїз-контроль економить пальне.

На автомобілях з механічною трансмісією круїз-контроль працює, так би мовити, в межах однієї передачі – тієї, на якій водій активував функцію. Коли виникає потреба “перемкнутись”, водій робить це cам, але в багатьох системах йому після цього доведеться увімкнути “круїз” заново. Зрозуміло, що на машині з коробкою-“автоматом” кожна з систем зробить свою справу самостійно – трансмісія перемкнеться “вгору” чи “вниз”, а круїз-контроль, регулюючи оберти двигуна, втримає потрібну швидкість.

Як керувати круїз-контролем

Щодо активації та налаштування “круїзу” на автомобілях різних марок можуть бути деякі відмінності, але принцип скрізь один: по-перше, є інструмент для задання бажаної швидкості і по-друге, є кнопка увімкнення/вимкнення системи. Швидкість можна встановити одним з двох способів: або зафіксувавши актуальну швидкість, натиснувши відповідну кнопку в потрібний момент, або натискаючи іншу кнопку-регулятор, збільшуючи чи зменшуючи реальну швидкість. Щоб можна було зняти ногу з акселератора, треба натиснути кнопку активації системи – і тоді автомобіль почне сам “вживати заходів” для дотримання заданого темпу.

Круїз-контроль в жодному разі не заважає людині втручатись в процес керування машиною. Якщо треба негайно прискоритись, можна тиснути акселератор і авто піде вперед, так само і при потребі зупинитись чи пригальмувати машина послухається гальмівної педалі.

Але у більшості сучасних моделей круїз-контроль дозволяє один чи два рази натиснути зчеплення та пригальмувати – машина не забуває встановленої швидкості і сама повертається до неї після того як водій облишить педалі.

Користь і шкода круїз-контролю

Як би не старалися конструктори, система автоматичного підтримання швидкості має не лише плюси, а й мінуси. Про які теж треба знати, щоб обійти їх під час використання.

Плюси круїз-контролю

Полегшує керування . Завдяки більш вільній посадці водій менше втомлюється у далеких поїздках, відповідно, довше залишається сконцентрованим.

. Завдяки більш вільній посадці водій менше втомлюється у далеких поїздках, відповідно, довше залишається сконцентрованим. Економить на штрафах . Якщо замовляти системі швидкість нижче встановленого Правилами ліміту, можна бути певним, що випадкового перевищення не станеться.

. Якщо замовляти системі швидкість нижче встановленого Правилами ліміту, можна бути певним, що випадкового перевищення не станеться. Економить на пальному . Завдяки тому, що електроніка керує поданням пального м’якіше, ніж це робить водій, витрата пального на ”круїзі” менше, можна говорити про економію 5 – 10 %.

. Завдяки тому, що електроніка керує поданням пального м’якіше, ніж це робить водій, витрата пального на ”круїзі” менше, можна говорити про економію 5 – 10 %.

Мінуси круїз-контролю

Створює хибне відчуття безпеки . Коли тривалий час водій керує лише кермом, він психологічно немов частково усувається від керування і втрачає пильність, в результаті може не помітити небезпеку на дорозі.

. Коли тривалий час водій керує лише кермом, він психологічно немов частково усувається від керування і втрачає пильність, в результаті може не помітити небезпеку на дорозі. Утримання надмірної швидкості. Умови руху можуть зненацька змінитись (негода, ожеледь, низка крутих поворотів), але водій, який не торкається акселератора, може не помітити, що колеса гірше тримаються за асфальт.

Умови руху можуть зненацька змінитись (негода, ожеледь, низка крутих поворотів), але водій, який не торкається акселератора, може не помітити, що колеса гірше тримаються за асфальт. Плутаю педалі. Фахівцям з безпеки руху відомі випадки, коли водій, чиї ноги протягом певного часу вільно розташовувались на підлозі, у несподіваній екстремальній ситуації не влучав по педалі гальма при потребі гальмування.

Адаптивний круїз АСС

На сучасних авто дедалі частіше встановлюють активний (адаптивний) круїз-контроль, який виробники часто позначають як АСС (Adaptive Cruise Control). Почасти це елемент автопілоту, адже після активації він може не просто тримати завдану швидкість, але й без участі водія знижувати і знову збільшувати її, коли цього потребують умови руху. Щоправда, все це в межах однієї смуги руху. Інакше кажучи, адаптивний круїз-контроль може самостійно тримати дистанцію до машини, що йде попереду в потоці.

Для реалізації такого функціоналу до системи включено радар чи камеру (а іноді і те, і інше), які встановлено під гратами радіатора і які визначають відстань до машини попереду. Ще один важливий елемент цієї системи – потужний процесор, який може швидко обробляти дані про швидкість обох машин і прогнозувати ймовірність зіткнення, щоб вчасно активувати гальма.

Іноді АСС має розширений функціонал – утримання машини в межах смуги руху. Для цього камера прив’язується до розмітки на дорозі, узбіччя і, як варіант, номерного знаку авто, яке йде попереду. Ще одна додаткова функція адаптивного круїз-контролю – він відмовляється випереджати машину, яка рухається в лівішій смузі, пригальмовуючи до її швидкості. Справа в тому, що в деяких країнах цей маневр вважається небезпечним та заборонений Правилами.

Обмежувач швидкості

На моделях з круїз-контролем часто є особлива опція – обмежувач швидкості. Коли він активований, машина не поїде швидше, ніж перед тим задав водій – хоча людина і буде тиснути на акселератор. Але нижче того ліміту машина веде себе як звичайно. Така функція допомагає уникнути штрафів за перевищення швидкості. Але якщо виникне якась загрозлива ситуація і треба негайно прискоритись, достатньо втопити акселератор до упору, як ліміт відключиться.

Якщо коротко

До реального автопілоті в автомобілі ще далеко. А значить, всі системи, які дозволяють зняти з людини частину праці з керування, треба вважати лише помічниками водія. А дії помічників, як відомо, треба контролювати, і покладатись на них цілком не можна. З іншого боку, якщо круїз-контроль в машині є (і за нього заплачені гроші), нерозумно ігнорувати його. Але для ефективного і безпечного використання треба добре вивчити всі особливості системи, причому не лише через паперовий мануал, а й на практиці.