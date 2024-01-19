Круиз-контроль в вашем авто: как пользоваться и в чем опасность

Одна из самых востребованных электронных функций современного авто – круиз-контроль. Система давно обкатана и производителями, и пользователями, но имеет несколько нюансов, о которых не все из водителей догадываются.

То, что в водительских кругах называют круиз-контролем, с технической точки зрения является системой автоматического поддержания заданной скорости. Активный (он же адаптивный) круиз-контроль АСС может гораздо больше, и о его талантах мы тоже поговорим.

Как работает круиз-контроль

Обычный (пассивный) круиз-контроль – система довольно простая, особенно на автомобилях послекарбюраторной эпохи, когда двигатели имеют электронное управление. Имея в своей памяти заданный водителем лимит, электроника сравниваю его с реальной скоростью, опираясь на информацию того или иного датчика скорости. Если скорость меньше нужной, блок дает команду на увеличение оборотов двигателя – пока заданный и реальный параметр не сравняются. Если скорость превышена, обороты снижаются, либо на чуть-чуть, либо вплоть до холостых, в зависимости от того, на сколько нужно притормозить.

Как правило, использовать тормоза для снижения скорости круиз-контроль не может, поэтому замедление обычно получается неспешным. Да и набор скорости выполняется плавно, и это, кстати, одна из причин, почему круиз-контроль экономит топливо.

На автомобилях с механической трансмиссией круиз-контроль работает, так сказать, в пределах одной передачи – той, на которой водитель активировал функцию. Когда возникает необходимость переключиться, водитель делает это сам, но во многих системах ему после этого придется включить “круиз“ заново. Понятно, что на машине с коробкой-“автоматом” каждая из систем сделает свое дело самостоятельно – трансмиссия переключится “вверх” или “вниз”, а круиз-контроль, регулируя обороты двигателя, удержит нужную скорость.

Как управлять круиз-контролем

Относительно активации и настройки "круиза" на автомобилях разных марок могут быть некоторые отличия, но принцип везде один: во-первых, есть инструмент для задания желаемой скорости и, во-вторых, есть кнопка включения/выключения системы. Скорость можно установить одним из двух способов: либо зафиксировав актуальную скорость, нажав соответствующую кнопку в нужный момент, либо нажимая другую кнопку-регулятор, увеличивая или уменьшая реальную скорость. Чтобы можно было снять ногу с акселератора, нужно нажать кнопку активации системы – и тогда автомобиль начнет сам “принимать меры” для соблюдения заданного темпа.

Круиз-контроль ни в коем случае не мешает человеку вмешиваться в процесс управления машиной. Если нужно немедленно ускориться, можно придавить акселератор и авто пойдет вперед, так же при необходимости остановиться или притормозить машина послушается тормозной педали.

Но у большинства современных моделей круиз-контроль позволяет один или два раза нажать сцепление и притормозить – машина не забывает установленную скорость и сама возвращается к ней после того как водитель оставит педали.

Польза и вред круиз-контроля

Как бы ни старались конструкторы, система автоматического поддержания скорости имеет не только плюсы, но и минусы. О которых тоже нужно знать, чтобы обойти их при использовании.

Плюсы круиз-контроля

Облегчает управление . Благодаря более свободной посадке водитель меньше устает в дальних поездках, соответственно дольше остается сконцентрированным.

. Благодаря более свободной посадке водитель меньше устает в дальних поездках, соответственно дольше остается сконцентрированным. Экономит на штрафах . Если заказывать системе скорость ниже установленного Правилами лимита, можно быть уверенным, что случайного превышения не произойдет.

. Если заказывать системе скорость ниже установленного Правилами лимита, можно быть уверенным, что случайного превышения не произойдет. Экономит на горючем. Благодаря тому, что электроника управляет подачей топлива мягче, чем это делает водитель, расход горючего на круизе меньше, можно говорить об экономии 5-10%.

Минусы круиз-контроля

Создает ложное чувство безопасности . Когда долгое время водитель управляет только рулем, он психологически словно частично отстраняется от управления и теряет бдительность, в результате может не заметить опасность на дороге.

. Когда долгое время водитель управляет только рулем, он психологически словно частично отстраняется от управления и теряет бдительность, в результате может не заметить опасность на дороге. Удержание чрезмерной скорости . Условия движения могут неожиданно измениться (ненастье, гололед, связка крутых поворотов), но водитель, не касающийся акселератора, может не заметить, что колеса хуже держатся за асфальт.

. Условия движения могут неожиданно измениться (ненастье, гололед, связка крутых поворотов), но водитель, не касающийся акселератора, может не заметить, что колеса хуже держатся за асфальт. Путаю педали. Специалистам по безопасности движения известны случаи, когда водитель, чьи ноги в течение определенного времени свободно располагались на полу, в неожиданной экстремальной ситуации не попадал по педали тормоза при необходимости торможения.

Адаптивный круиз АСС

На современных автомобилях все чаще устанавливают активный (адаптивный) круиз-контроль, который производители часто обозначают как АСС (Adaptive Cruise Control). Отчасти это элемент автопилота, ведь после активации он может не просто держать заданную скорость, но без участия водителя снижать и снова увеличивать ее, когда этого требуют условия движения. Правда, все это происходит в пределах одной полосы движения. Иными словами, адаптивный круиз-контроль может самостоятельно держать дистанцию до идущей впереди в потоке машины.

Для реализации такого функционала в систему включен радар или камера (а иногда и то, и другое), которые установлены под решеткой радиатора и определяют расстояние до машины впереди. Еще один важный элемент этой системы – мощный процессор, который может быстро обрабатывать данные о скорости обеих машин и прогнозировать вероятность столкновения, чтобы вовремя активировать тормоза.

Иногда АСС имеет расширенный функционал – удержание машины в пределах полосы движения. Для этого камера привязывается к разметке на дороге, обочине и, как вариант, номерному знаку идущего впереди авто. Еще одна дополнительная функция адаптивного круиз-контроля – он отказывается опережать машину, которая двигается в полосе левее, притормаживая до ее скорости. Дело в том, что в некоторых странах этот маневр считается опасным и запрещен правилами.

Ограничитель скорости

На моделях с круиз-контролем часто есть особая опция – ограничитель скорости. Когда он активирован, машина не поедет быстрее, чем ранее задал водитель – даже если человек жмет на акселератор. Но ниже того лимита машина ведет себя как обычно. Такая функция помогает избежать штрафов за превышение скорости. Но если возникнет какая-нибудь угрожающая ситуация и нужно немедленно ускориться, достаточно утопить акселератор до упора, как лимит отключится.

Если коротко

До реального автопилота в автомобиле еще далеко. А значит, все системы, позволяющие снять с человека часть труда по управлению, следует считать только помощниками водителя. А действия помощников, как известно, нужно контролировать, и полагаться на них в полной мере нельзя. С другой стороны, если круиз-контроль в машине есть (и за него заплачены деньги), глупо игнорировать его. Но для эффективного и безопасного использования нужно хорошо изучить все особенности системы, причем не только по бумажному мануалу, но и на практике.