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Крутих вкотре оновив персональний рекорд у рейтингу ATP

Фото: Олексій Крутих освоївся у другій сотні рейтингу (ukrgate.com)
Автор: Антон Федорців

Оновлену класифікацію найсильніших гравців планети оприлюднила Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP). Олексій Крутих залишився найкращим серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Вітчизняний тенісист піднявся на 167-ме місце в рейтингу. Власний кар'єрний рекорд він оновлює четвертий тиждень поспіль.

За останні 7 днів Крутих піднявся вгору на дві позиції. Українець набрав 355 рейтингових очок. Упродовж останнього року він зіграв у понад трьох десятках турнірів. Минулого тижня 22-річний киянин здобув дві перемоги в кваліфікації турніру в столиці Катару – над італійцем Арнальді та росіянином Котовим.

Найбільшим досягненням в історії українського чоловічого тенісу залишається 4-те місце в рейтингу. Цей рубіж підкорив найсильніший вітчизняний тенісист в історії Андрій Медведєв у травні 1994 року. Тоді він виграв престижний турнір у Гамбурзі.

Першою ракеткою світу залишився Новак Джоковіч. Сербський тенісист має 7070 очок і на понад півтисячі пунктів випереджає іспанця Алькараса. Чільну трійку замкнув Ціціпас із Греції. Із топ-10 вилетів поляк Гуркач.

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