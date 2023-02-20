RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крутых вновь обновил персональный рекорд в рейтинге ATP

Фото: Алексей Крутых освоился во второй сотне рейтинга (ukrgate.com)
Автор: Антон Федорцив

Обновленную классификацию сильнейших игроков планеты обнародовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Алексей Крутых остался лучшим среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Отечественный теннисист поднялся на 167-е место в рейтинге. Собственный карьерный рекорд он обновляет четвертую неделю подряд.

За последние 7 дней Крутых поднялся вверх на две позиции. Украинец набрал 355 рейтинговых очков. За последний год он сыграл более трех десятков турниров. На прошлой неделе 22-летний киевлянин одержал две победы в квалификации турнира в столице Катара – над итальянцем Арнальди и россиянином Котовым.

Наибольшим достижением в истории украинского мужского тенниса остается 4-е место в рейтинге. Этот рубеж покорил сильнейший отечественный теннисист в истории Андрей Медведев в мае 1994 года. Тогда он выиграл престижный турнир в Гамбурге.

Первой ракеткой мира остался Новак Джокович. Сербский теннисист имеет 7070 очков и более полутысячи пунктов перевеса над испанцем Алькарасом. Первую тройку замкнул Циципас из Греции. Из топ-10 вылетел поляк Гуркач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис