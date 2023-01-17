Крутих у боротьбі програв представнику топ-30 рейтингу дебютний матч на Australian Open

Australian Open-2023, 1-й раунд, чоловіки

Шварцман – Крутих – 3:1 (6:4, 6:7, 6:3, 7:6)

У стартовому сеті аргентинець брейком у першому геймі зробив заявку на успіх у партії. Український тенісист упевнено діяв на власній подачі та намагався нав'язати конкуренцію на подачах Шварцмана. Та саме невдача в дебюті коштувала Крутих сету.

Ще конкурентнішою боротьба стала в другій партії. Суперники в середині сету обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку. Там феєрично розпочав Шварцман (5:0), але українець відшукав внутрішні резерви та з відчайдушним ривком (8:1) вирвав перемогу в партії та зрівняв рахунок у матчі.

Позитивні емоції зіграли злий жарт із Крутих. Він проґавив упевнений старт аргентинського тенісиста в третьому сеті (3:0 з брейком). Згодом 22-річний українець стабілізував гру, але наздогнати 26-ту ракетку світу вже не зміг.

Кульмінаційним став четвертий сет. Кожен розіграш перетворився в справжню безкомпромісну битву. З боями Шварцман і Крутих брали своїй подачі, а в середині партії обмінялися брейками. Вдруге в поєдинку справа дійшла до тай-брейку. Там досвідченіший аргентинець таки зумів дотиснути українського тенісиста (7:5) і закрив матч.