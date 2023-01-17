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Крутих у боротьбі програв представнику топ-30 рейтингу дебютний матч на Australian Open

Фото: Олексій Крутих гідно протистояв Дієго Шварцману (ukrgate.com)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Олексій Крутих у напруженій дуелі поступився аргентинцю Дієго Шварцману в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1-й раунд, чоловіки

Шварцман – Крутих – 3:1 (6:4, 6:7, 6:3, 7:6)

У стартовому сеті аргентинець брейком у першому геймі зробив заявку на успіх у партії. Український тенісист упевнено діяв на власній подачі та намагався нав'язати конкуренцію на подачах Шварцмана. Та саме невдача в дебюті коштувала Крутих сету.

Ще конкурентнішою боротьба стала в другій партії. Суперники в середині сету обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку. Там феєрично розпочав Шварцман (5:0), але українець відшукав внутрішні резерви та з відчайдушним ривком (8:1) вирвав перемогу в партії та зрівняв рахунок у матчі.

Позитивні емоції зіграли злий жарт із Крутих. Він проґавив упевнений старт аргентинського тенісиста в третьому сеті (3:0 з брейком). Згодом 22-річний українець стабілізував гру, але наздогнати 26-ту ракетку світу вже не зміг.

Кульмінаційним став четвертий сет. Кожен розіграш перетворився в справжню безкомпромісну битву. З боями Шварцман і Крутих брали своїй подачі, а в середині партії обмінялися брейками. Вдруге в поєдинку справа дійшла до тай-брейку. Там досвідченіший аргентинець таки зумів дотиснути українського тенісиста (7:5) і закрив матч.

До слова, напередодні Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

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