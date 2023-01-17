Крутых в борьбе проиграл представителю топ-30 рейтинга дебютный матч на Australian Open

Australian Open-2023, 1-й раунд, мужчины

Шварцман – Крутых – 3:1 (6:4, 6:7, 6:3, 7:6)

В стартовом сете аргентинец брейком в первом гейме сделал заявку на успех в партии. Украинский теннисист уверенно действовал на своей подаче и пытался навязать конкуренцию на подачах Шварцмана. Но именно неудача в дебюте стоила Крутых сета.

Еще более конкурентной борьба стала во второй партии. Соперники в середине сета обменялись брейками и довели дело до тай-брейка. Там феерически начал Шварцман (5:0), но украинец нашел внутренние резервы и с отчаянным рывком (8:1) вырвал победу в партии и сравнял счет в матче.

Положительные эмоции сыграли злую шутку с Крутых. Он упустил уверенный старт аргентинского теннисиста в третьем сете (3:0 с брейком). Впоследствии 22-летний украинец стабилизировал игру, но догнать 26-ю ракетку мира уже не смог.

Кульминационным стал четвертый сет. Каждый розыгрыш превратился в настоящее бескомпромиссное сражение. С боями Шварцман и Крутых брали свою подачу, а в середине партии обменялись брейками. Во второй раз в поединке дело дошло до тай-брейка. Там более опытный аргентинец сумел дожать украинского теннисиста (7:5) и закрыл матч.