У катастрофі вертольота в Полтавській області загинув екс-міністр Кутовий

Фото: Тарас Кутовий (minagro.gov.ua)

В результаті падіння вертольота загинув Тарас Кутовий

У катастрофі вертольота в Полтавській області загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Про це в Facebook повідомив колишній міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Інформацію про загибель Кутового також підтвердив його соратник і колишній віце-прем'єр Павло Розенко.

"Трагічно загинув Тарас Кутовий. Спочивай з миром, друже...", - написав він у Facebook.

Відзначимо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Оржицькому районі Полтавської області розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва.

Фото: аварія вертольота з Кутового на борту (mvs.gov.ua)

Кутовий був призначений міністром аграрної політики і продовольства в квітні 2016 року. З новою командою міністерства підготував план реформування аграрного сектора України під назвою "Стратегія 3 + 5". Був членом політичної партії УДАР Віталія Кличка. До призначення в Кабмін, за деякими даними, неформально координував осередок УДАРу у фракції "Блоку Петра Порошенка".

У листопаді 2018 року Верховна рада України відправила його у відставку. Роком раніше він подавав заяву про звільнення за власним бажанням.

Біографія Кутового

Тарас Кутовий народився в Києві в 1976 році. У 1997 році здобув вищу освіту в Національній академії СБУ, пізніше закінчив Київський національний економічний університет і Міжнародний інститут менеджменту.

У 1998 - 1999 роках був заступником головного аудитора проектів і програм регіональних відділень в Міжнародному фонді "Відродження". У 1999 - 2004 роках працював фіндиректором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком". У 2004 році став членом правління цього фонду.

Також в 2004 - 2009 роках був фіндиректором ЗАТ "Інвестиційна компанія XXI століття". У 2010 - 2011 роки обіймав посаду президента ВАТ "Компанія Райз", після став керуючим директором представництва "А1 Глобал Холдінгс Лімітед".

З 2012 року став головою наглядової ради громадської організації "Союз Спасіння Села".

Входив до партії УДАР нинішнього мера Києва Віталія Кличка. У жовтні 2012 року вперше обрався до Верховної Ради за мажоритарним округом, був першим заступником голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, а також членом Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

З квітня 2016 року обіймав посаду міністра аграрної політики в уряді Володимира Гройсмана. Офіційно був звільнений восени 2018 року. Тоді ж був включений до санкційного списку Російської Федерації.

