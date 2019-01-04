Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков, - Климкин

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER освобождены из плена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Павла Климкина в Twitter.

По его словам, двое указанных моряков стали последними освобожденными из общего числа пленных.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков,которые удерживались пиратами с прошлого года. Спасибо консулам за слаженную работу", - написал он.

Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER.Они являются последними из 12 уволенных украинских моряков,которые удерживались пиратами с прошлого года.Спасибо консулам за слаженную работу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG заявила об освобождении шестерых своих моряков, захваченных в плен пиратами вблизи нигерийского побережья.

Как писало РБК-Украина, по данным Международного морского бюро, всего за девять месяцев 2017 года в международных водах был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженных ограблений. В Бюро также добавили, что Гвинейский залив, где совершено нападение на немецкий корабль, из-за действий пиратов считается особенно опасной.