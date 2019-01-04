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Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков, - Климкин

Новости » Общество    04.01.2019 - 23:46
Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER освобождены из плена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Павла Климкина в Twitter.

По его словам, двое указанных моряков стали последними освобожденными из общего числа пленных.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков,которые удерживались пиратами с прошлого года. Спасибо консулам за слаженную работу", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая судоходная компания Peter Döhle Schiffahrts-KG заявила об освобождении шестерых своих моряков, захваченных в плен пиратами вблизи нигерийского побережья.

Как писало РБК-Украина, по данным Международного морского бюро, всего за девять месяцев 2017 года в международных водах был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженных ограблений. В Бюро также добавили, что Гвинейский залив, где совершено нападение на немецкий корабль, из-за действий пиратов считается особенно опасной.

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