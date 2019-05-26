ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

При крушении российского вертолета Ми-17 в Мексике погибли 5 человек

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 01:27
При крушении российского вертолета Ми-17 в Мексике погибли 5 человек
Фото: вертолет Ми-17 (из открытых источников)

Всего на борту было 7 людей

В результате падения российского вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Heraldo de Mexico.

Издание пишет, что о возможных причинах инцидента не сообщается. Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих.

Ранее РБК-Украина писало, что авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Министр окружающей среды Мексики на своей странице в Twitter отметила, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров. На борту вертолета находились 7 человек.

Ранее сообщалось, что штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США разбился в штате Северная Каролина. Пилот смог успешно катапультироваться. 

Кроме того, в результате крушения самолета Piper в Соединенных Штатах Америки (США) погибли пятеро людей. 

 

 

Названа основная версия аварии самолета в Шереметьево В Мексике перевернулся автобус, более 10 погибших
Новости Украины Мексикакрушение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь