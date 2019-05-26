При крушении российского вертолета Ми-17 в Мексике погибли 5 человек

Фото: вертолет Ми-17 (из открытых источников)

Всего на борту было 7 людей

В результате падения российского вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Heraldo de Mexico.

Издание пишет, что о возможных причинах инцидента не сообщается. Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих.

Ранее РБК-Украина писало, что авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Министр окружающей среды Мексики на своей странице в Twitter отметила, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров. На борту вертолета находились 7 человек.

Ранее сообщалось, что штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США разбился в штате Северная Каролина. Пилот смог успешно катапультироваться.

Кроме того, в результате крушения самолета Piper в Соединенных Штатах Америки (США) погибли пятеро людей.