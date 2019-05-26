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Під час аварії російського вертольота Мі-17 в Мексиці загинули 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 01:27
Під час аварії російського вертольота Мі-17 в Мексиці загинули 5 осіб
Фото: вертоліт Мі-17 (з відкритих джерел)

Всього на борту було 7 людей

В результаті падіння російського вертольота Мі-17 Міністерства військово-морського флоту Мексики загинули не менше п'яти осіб. Про це з посиланням на заяву відомства повідомляє Heraldo de Mexico.

Видання пише, що про можливі причини інциденту не повідомляється. Уламки вертольота виявила пошукова група з офіцера і 20 військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна писало, що аварія вертольота сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі. Міністр навколишнього середовища Мексики на своїй сторінці в Twitter зазначила, що даний вертоліт брав участь в гасінні лісових пожеж. На борту вертольота знаходилися 7 чоловік.

Раніше повідомлялося, що штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти США розбився в штаті Північна Кароліна. Пілот зміг успішно катапультуватися.

Крім того, в результаті краху літака Piper в Сполучених Штатах Америки (США) загинули п'ятеро людей.

 

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