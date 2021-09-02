Крушение танкера "Делфи" в Одессе: бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении

Бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении в служебной халатности по делу о крушении танкера "Делфи" в Одессе в ноябре 2019 года. Отмечается, что он не принял необходимых мер, чтобы избежать катастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, бывший капитан порта "Южный" в период со 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимых и предусмотренных законом мер и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного танкера "Дельфи".

Кроме того, танкер без надлежащих документов и недостаточным количеством членов экипажа, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности.

Подозрение бывшему капитан порта сообщено по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.