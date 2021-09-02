ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крушение танкера "Делфи" в Одессе: бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении

Новина українською →
Киев, Четверг 02 сентября 2021 16:38
Крушение танкера "Делфи" в Одессе: бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении Фото: по делу крушения танкера "Дельфи" в Одессе сообщено подозрение бывшему капитану порта (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении в служебной халатности по делу о крушении танкера "Делфи" в Одессе в ноябре 2019 года. Отмечается, что он не принял необходимых мер, чтобы избежать катастрофы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший капитан порта "Южный" в период со 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимых и предусмотренных законом мер и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного танкера "Дельфи".

Кроме того, танкер без надлежащих документов и недостаточным количеством членов экипажа, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности.

Подозрение бывшему капитан порта сообщено по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, танкер "Делфи" затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года.

В результате катастрофы произошел разлив топлива. Нанесенный природе ущерб оценили в 15,2 тысячи долларов. Подъем и эвакуация танкера обошлись в 500 тысяч долларов.

В мае 2021 года хозяйственный суд Одесской области передал танкер в собственность государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Генеральная прокуратура Украины
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет