Крушение танкера "Делфи" в Одессе: бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении
Бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении в служебной халатности по делу о крушении танкера "Делфи" в Одессе в ноябре 2019 года. Отмечается, что он не принял необходимых мер, чтобы избежать катастрофы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, бывший капитан порта "Южный" в период со 2 по 22 ноября 2019 года не принял необходимых и предусмотренных законом мер и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного танкера "Дельфи".
Кроме того, танкер без надлежащих документов и недостаточным количеством членов экипажа, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности.
Подозрение бывшему капитан порта сообщено по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, танкер "Делфи" затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года.
В результате катастрофы произошел разлив топлива. Нанесенный природе ущерб оценили в 15,2 тысячи долларов. Подъем и эвакуация танкера обошлись в 500 тысяч долларов.
В мае 2021 года хозяйственный суд Одесской области передал танкер в собственность государства.