Крушение сухогруза: Турция возобновила поиски, спасенных украинцев могут выписать

На месте крушения сухогруза Arvin возле берегов Турции возобновились поисковые работы. Спасенных граждан Украины уже сегодня могут выписать из больницы.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, продолжаются поиски пятерых моряков с судна Arvin.

"К месту операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции. Спасенные украинцы чувствуют себя хорошо, сегодня могут быть выписаны из больницы", - отметил Николенко.

Он также добавил, что посольство в Турции окажет содействия для возвращения их в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Палау. Известно, что в команде судна были граждане Украины и Российской Федерации. Также сообщалось о четырех погибших, но информация пока не подтверждается.

По данным МИД, на сухогрузе были 10 украинцев. На данный момент спасены шестеро человек, в том числе пятеро граждан Украины. Их состояние удовлетворительное, о спасении уведомили родственников.