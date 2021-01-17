В МИД подтвердили, что на затонувшем сухогрузе возле Турции было 10 украинцев

Фото: сухогруз в Черном море (aa.com.tr)

На затонувшем сухогрузе возле берегов Турции было 10 граждан Украины и двое иностранцев. Продолжаются поиски четырех членов экипажа.

Об этом сообщил пресс-атташе Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Он также заявил, что шестеро моряков уже спасены, двое погибли. Хотя ранее СМИ со ссылкой на заявления турецких властей заявляли о гибели четверых человек.

Украинские консулы отправились в порт Бартын для оказания консульской помощи в этой ситуации.

Напомним, сегодня у Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под российским флагом, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Сообщается, что судно принадлежит украинской компании.

В начале недели сообщалось, что у берегов Малайзии из-за COVID застрял корабль, среди членов экипажа которого есть два украинца.